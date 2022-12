Manovra | Magi | ' degrado funzioni Parlamento inarrestabile | uno schiaffo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Non voteremo la fiducia". Lo ha detto Riccardo, di +Europa, in aula alla Camera parlando di "della funzione del. Ormai è consentito che la legge di Bilancio venga esaminata meno e peggio di un qualsiasi decreto". "E' necessario intervenire con urgenza sulle regole per salvare la legge di Bilancio", ha aggiuntosottolineando tra l'altro: "Una fiducia in queste condizioni è unoal".