Juve | le carte del caso plusvalenze | ' Un sistema per cambiare i bilanci'

Fanpage.it

Elementi che invece per la"confermano l'esistenza di un sistema collaudato nel tempo (...) di scambi incrociati di calciatori con altre società sportive, non finalizzati a dotare la squadra di ...Nelledell'inchiesta Prisma le plusvalenze occupano centinaia di pagine. E gli affari nel ... Su queste e anche sullaper nuovi presunti illeciti, la Procura Figc ha aperto un'altra indagine ... La Procura Figc riapre il processo plusvalenze sulla Juve e non solo ... Dai magistrati di Torino, la Procura Figc ha ricevuto circa 14.000 pagine di documenti, intercettazioni, mail e appunti che permettono di riscrivere l’accusa sportiva: ci sono nuovi elementi per torn ...Intervista esclusiva al legale: "Pensano di aver trovato la pistola fumante, cioè di poter dimostrare che le valutazioni erano aggiustate" ...