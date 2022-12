(Di venerdì 23 dicembre 2022) Chiusura delle università alle donne e proteste represse in Afghanistan, Donald Trump accusato di cospirazione, scontri in Giordania per la crisi economica. Leggi

Internazionale

...le amicizie ed i parenti del giovane sequestrato che sembra sparitonulla . Secondo quanto emerso il ragazzo farebbe parte di una famiglia nota all'Arma per precedenti di droga.è stato ...E altri 6mila invece da Paesi coi quali2023 "entrino in vigore accordi di cooperazione in ... la Coldiretti esprime alcune valutazioni: "la quota di 44mila supera quella prevista dallo ... Intanto nel mondo È passato un mese dalla scoperta del corpo dell'82enne Maria Prudenza Bellanova nel congelatore in cui l'aveva riposta il figlio 55enne Angelo Bellanova, denunciato dopo ...