Corriere dello Sport

È finito nella bufera dopo la sua irruzione in campo dopo il trionfo dell'Argentina ai Mondiali in Qatar, ma perBae non è la prima volta. Il controverso cuoco, vero e proprio personaggio social grazie all'amicizia con calciatori e vip e al suo modo particolare di tagliare e salare la carne, già in passato ...È finito nella bufera dopo la sua irruzione in campo dopo il trionfo dell'Argentina ai Mondiali in Qatar, ma perBae non è la prima volta. Il controverso cuoco, vero e proprio personaggio social grazie all'amicizia con calciatori e vip e al suo modo particolare di tagliare e salare la carne, già in passato ... Il vizietto di Salt Bae: prima di Messi l'aveva già fatto con Ronaldo Il cuoco e star dei social nella bufera per la sua 'irruzione' in campo dopo il trionfo dell'Argentina ai Mondiali in Qatar: c'è un precedente ...