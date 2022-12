Il Comitato 6 gennaio composto da 9 nemici di Trump sentenzia | la colpa è tutta sua

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il “” del Congresso che indaga sull’attacco dello scorso anno al Campidoglio degli Stati Uniti – una specie di plotone di esecuzione schierato controda 7 parlamentari democratici e da 2 repubblicani, Liz Cheney e Adam Kinzinger, considerati i peggioridel tycoon – ha accusato l’ex-presidente di “cospirazione in più parti” per ribaltare la sua sconfitta elettorale “suggerendo” di impedire adi ricandidarsi. È la democrazia in salsa dem, il vecchio vizio della sinistra statunitense – ma anche i dem italiani hanno lo stesso handicap – di considerare l’avversario un nemico e di demonizzarlo fino al punto di impedirgli di partecipare alla vita democratica del Paese. Nel rapporto finale di 845 pagine sull’assalto al Congresso – carta straccia ...

