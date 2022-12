Il buon Natale di Lamborghini con un video speciale

Agenzia ANSA

Lamborghini augura Buone Feste alla sua comunità con un video : una storia che racconta di come non esista futuro senza il passato e dell'importanza dei piccoli gesti. La storia diLamborghini Un anziano barbiere è costretto a chiudere il suo storico barber - shop per inattività. Un ragazzo, che da bambino era un fedelissimo cliente, per salvare le sorti di un suo luogo a ...Turismo delle feste al via. Per il weekend lungo die Santo Stefano, tra il 24 ed il 26 dicembre, sono attese 3,6 milioni di presenze turistiche nelle strutture ricettive ufficiali. Unrisultato che lascia ben sperare per l'andamento del ... Da frati Assisi buon Natale in tutte le lingue del mondo E così, eccoci qui. Alla fine di questo 2022. Sì, mancano ancora alcuni giorni al fatidico 31 dicembre, ma per Eppen il 2022 finisce oggi. Da domani infatti saremo in ferie, fino all’8 gennaio. Ripren ...Avezzano – Il 21 dicembre scorso la Scuola Paritaria per l’Infanzia “San Giovanni”, di Avezzano, si è recata (alunni, insegnanti e dirigente scolastica, la bravissima Francesca Colella), al presidio o ...