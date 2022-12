Giulia De Lellis | il Natale è bollente | fisico da infarto

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Donna di una bellezza travolgente;Desa benissimo come mandare completamente fuori di testa tutti i suoi fan. Iniziamo nel sottolineare comeDesia una donna dal carattere molto forte; una prova ci è stata data in occasione della festa scudetto dei tifosi nerazzurri per il successo ottenuto dall’Inter. InstagramLa scelta da parte dei tifosi di riunirsi in un unico posto e senza mascherina, in un periodo dove il Covid era in forte espansione, è stata decisamente poco apprezzata dalla giovane influencer che si è sfogata tramite il proprio profilo Instagram prendendo le difese dei ristorati. Dal punto di vista lavorativo non possiamo non menzionare le partecipazioni diDesia a Uomini e Donne sia al Grande Fratello, due programmi con un numero di ...

Cosmopolitan

Iannone è stato invece innamorato per tre anni di Belen Rodriguez e per pochi mesi diDe. A lungo si è parlato poi di un flirt, mai confermato, con Cristina Buccino . In un'intervista ...'Io ho fatto diventare famosaDe- ha detto la showgirl interagendo con i suoi follower - grazie a me ha fatto il Gf l'anno dopo, altrimenti era una ragazzina piccola, poraccia'. Non ... Giulia De Lellis, le news e l'intervista per Tezenis Senza freni Giulia De Lellis ha infiammato il Natale, sotto l'albero in perizoma per una serie di scatti non di certo per cuori sensibili!Giulia De Lellis è una donna con una bellezza mozzafiato; impossibile restare indifferenti di fronte ad una donna del genere.