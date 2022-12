Germania | messinese Christian Zoda ucciso | un fermato

Gazzetta del Sud

Altri due giovani italiani sono stati uccisi all'estero. Si tratta del 23enneChristian Zoda e della 20enne Sandra Quadra trovati morti ad Albstadt , cittadina tedesca ...del padre in...Innel giardino dove sono stati trovati i cadaveri sono intervenuti investigatori specialisti per indagini geofisiche che hanno scavato anche in altri luoghi. Sull'inchiesta lavorano 30 ... Altri due giovani italiani uccisi all'estero: 23enne di Messina assassinato in Germania Christian Zoda, di 23 anni, originario di Messina, è morto dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre ad Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Il giovane fer ...A Roma, nella zona di Tor di Quinto, un giovane è stato prelevato nella notte da alcuni uomini mentre era all'esterno di un locale. Indagini sono in corso per rintracciarlo e per accertare in quale am ...