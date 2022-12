Feste di Natale | i consigli sulla sicurezza della Polizia di Stato per i viaggiatori

Corriere della Sera

Complice ilalle porte, guadagna posizioni ed è quinto Michael Bublè con l'evergreen Christmas (e sulla stessa scia dil'inossidabile All I want for Christmas is you di Mariah Carey è al ...'Sicuramente un 'effetto' sui contagi', che potrebbe concretizzarsi in un nuovo rialzo delle infezioni respiratorie dopo le, 'lo dobbiamo temere. Siamo tutti chi in viaggio, chi preso da ... Natale, come proteggere (sé stessi e gli altri) durante le feste Tre giorni di festa tra il 24 e il 26 dicembre, poi di nuovo tutti in campo. Luciano Spalletti ha annunciato il rompete le righe: questa mattina l'ultimo allenamento del Napoli a ...NATALE, SANT’EGIDIO: IL PRANZO CHE NON ESCLUDE NESSUNO Grande festa a Santa Maria in Trastevere, il 25 dicembre, con senza fissa dimora, anziani, ucraini accolti in Italia, per il quarantesimo anniver ...