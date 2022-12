Eva Kaili collabora ma non basta | resta in carcere

Agenzia ANSA

Nel destino piu' immediato dic'e' ancora il carcere. La linea difensiva del tandem legale tutto ellenico dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo non ha convinto i giudici della Camera di consiglio del tribunale di ...Qatargate,ha iniziato a collaborare con gli inquirenti ma, al momento, dovrà ancora restare in carcere. La linea difensiva dei legali dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo non ha convinto i ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere Nel destino piu' immediato di Eva Kaili c'e' ancora il carcere. La linea difensiva del tandem legale tutto ellenico dell'ex vicepresidente ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...