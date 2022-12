EasyJet estende la rotta da Orio a Lisbona per tutta l’estate 2023

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 dicembre 2022)al Serio.– compagnia leader in Europa – annuncia oggi il prolungamento all’intera stagione estivadel collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo verso, inaugurato lo scorso 30 ottobre 2022. La, inizialmente programmata per la sola stagione invernale, diventa così annuale, rimanendo operativa anche dal prossimo aprile fino alla fine del. Le festività natalizie portano dunque un’entusiasmante novità per tutti quei passeggeri bergamaschi che già guardano con occhi sognanti alla prossima estate e che ora, grazie a, avranno a disposizione ancora diversi mesi per pianificare il loro viaggio alla scoperta della verdeggiante capitale portoghese. L’operativo della– già in ...