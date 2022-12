È successa una disgrazia a mio figlio | il dramma privato di Paola Caruso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Non si conoscono i dettagli masta vivendo unfamiliare. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram la ex Bonas di avanti un altro ha infatti parlato di un fatto grave, accaduto a suoma senza entrare nello specifico. "Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mioe siamo dovuti rientrare in Italia d'urgenza per unache èa Michele". Quindi laaggiunge: "È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle ...