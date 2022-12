Dalla scienza 5 consapevolezze per creare cenoni sostenibili

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Durante le festività, le opportunità per condividere i pasti con amici e familiari aumentano. Anche se in questi giorni ci concediamo un po’ di leggerezza, è vero che una società che comprende la necessità di rendere i propri consumi piùnon dovrebbe abbassare la guardia in queste occasioni. Latà ambientale anche a tavola È importante essere consapevoli che latà ambientale non riguarda solo il cibo, ma anche il modo in cui viene preparato, servito e consumato. Ad esempio, è meglio optare per cibo preparato in casa piuttosto che per pasti pronti o cibo consegnato a domicilio, poiché questi ultimi spesso includono imballaggi monouso e hanno un impatto maggiore sull’ambiente a causa dei trasporti necessari. Inoltre, è importante ricordare di non sprecare cibo e di utilizzare contenitori riutilizzabili ...