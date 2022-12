Chelsea | Potter | «Kanté? Tornerà tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo»

TUTTO mercato WEB

E poi c'è anche un altro giocatore che al Mondiale ha trascinato la propria nazionale fino alle semifinali: Hakim Ziyech, il marocchino del, conin panchina non sta trovando ...... che si è trasferito dal Napoli alper poco più di 40 milioni di euro. Il rendimento del ... soprattutto dopo l'approdo sulla panchina dei Blues di. Il giocatore non sembra essersi ... Chelsea, Potter conferma i tempi lunghi per Kanté: "Non tornerà prima di fine febbraio" N'Golo Kanté non tornerà in campo prima di fine febbraio: così ha dichiarato l'allenatore del Chelsea Graham Potter ...Dall'Inghilterra fanno sapere che il Milan starebbe monitorando la situazione di un giocatore del Chelsea finora mai accostato ai rossoneri.