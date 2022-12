(Di giovedì 22 dicembre 2022) Per qualche ora il presidente ucraino si è spostato all’altro capo del mondo per rivolgere un appello al congresso statunitense e rivolto soprattutto ai repubblicani meno disposti a proseguire con l’invio dieconomici e militari. Leggi

Internazionale

Per qualche orasi è spostato all'altro capo del mondo lasciandosi alle spalle un paese in guerra, per chiedere che l'impegno americano a sostegno dell'Ucraina resti totale. Questo ...Il Cremlino, invece,a Kiev di riconoscere l'annessione da parte di Mosca delle regioni ... Per questo si è battuto anche il presidente ucraino Volodymyr, che si è rivolto ai ... Zelenskyj chiede a Washington unità sugli aiuti all’Ucraina - Pierre Haski Gli Stati Uniti daranno il via libera alla consegna di batterie di missili Patriot, l’equipaggiamento di difesa aerea più efficace. La Russia ha dichiarato che in tal caso la Nato diventerebbe un “obi ...