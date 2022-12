Ultime Notizie – Nuova scoperta sui dinosauri | le loro code armi ma non si muovevano a velocità supersonica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Unasuicambia visione sullacon cui i giganti preistoricile. Attraverso la modellazione al computer, uno studio del Politecnico di Milano ha infatti dimostrato come ledeidal collo lungo, contrariamente a quanto sostenevano studi precedenti, non potessero raggiungeresupersoniche. Il Politecnico di Milano riferisce che gli autori hanno anche testato se il modello della coda fosse in grado di resistere allo stress creato dal movimento a unatale da generare un boom sonico. Il risultato del nuovo studio dimostra che la coda del dinosauro non sarebbe stata in grado di sopportare unadi 340 ...