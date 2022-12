Reddito | Lupi spara sull’offerta congrua Ma a crearla è stato il Jobs Act di Renzi e lui faceva parte della maggioranza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il deputato ed ex ministro Maurizio(Noi moderati) ora ce l’ha con l’offerta di lavoro ““. Ha deciso che quella parola va tolta dal decreto del 2019 che disciplina l’erogazione deldi cittadinanza perché “vuol dire tutto e niente“, ha spiegato mercoledì al fattoquotidiano.it. “Se rifiuti un lavoro perdi il, punto”. Tralasciando il pasticcio nel testo del suo emendamento alla manovra, e il fatto che poche ore dopo ha cambiato versione (sostenendo che il tutto varrà solo per “coloro che per ben due volte hanno avuto la proroga del”),sembra aver dimenticato qualcosa. Cioè che sedeva nelle filequando il governo– di cui fino a pochi mesi prima era...