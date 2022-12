Qatargate | l' avvocato di Eva Kaili chiede il braccialetto elettronico - Esteri - quotidiano net

TGCOM

L'udienza per la scarcerazione dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento: L': 'Mai stata corrotta, ha saputo all'ultimo delle mazzette. Vuole solo tornare da sua ...... ex vicepresidente dell' europarlamento in carcere nell'inchiesta sul, i suoi legali ... Non è mai stata corrotta",ha detto l'Roupoulos lamentando:"Mai visto simili violazioni del ... Qatargate, l'avvocato di Eva Kaili: "Tradita da Francesco Giorgi" L'udienza per la scarcerazione dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento: L'avvocato: "Mai stata corrotta, ha saputo all'ultimo delle mazzette. Vuole solo tornare da sua figlia" ...Eva Kaili «non è mai stata corrotta». Lo ha detto il legale della vicepresidente del Parlamento europeo nel giorno dell'udienza per le misure cautelari nell'inchiesta ...