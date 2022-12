Qatargate | Eva Kaili ' resta in carcere per un altro mese' La difesa | non faremo appello

Agenzia ANSA

...54:45 In serata la decisione sulla permanenza in carcere diKaili La decisione sulla permanenza in carcere diKaili, l'ex vice presidente del Pe agli arresti per lo scandalo del...La procura belga ha deciso di prolungare per almeno 30 giorni la detenzione dell'ex vicepresidente del Parlamento ... Qatargate, Eva Kaili resta in carcere Eva Kaili «non è mai stata corrotta». Lo ha detto il legale della vicepresidente del Parlamento europeo nel giorno dell'udienza per le misure cautelari nell'inchiesta ...I giudici belgi hanno confermato il carcere per Eva Kaili: le speranze dell’avvocato dell’ex vicepresidente del Parlamento Ue sono sfumate.