Piazza Affari di nuovo in calo | buona performance di Saipem

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Seduta negativa pere le principali Borse europee che chiudono le contrattazioni in ribasso sulla scia degli indici americani. I dati macroeconomici USA hanno superato le attese rafforzando la visione di una Federal Reserve aggressiva che proseguirà nella stretta monetaria. Luis de Guindos, vicepresidente della BCE, ha affermato “gli aumenti di 50 punti base potrebbero diventare la nuova norma e dovremo aspettarci un aumento dei tassi di interesse a questo ritmo per diverso tempo”. Il Ftse Mib a fine seduta registra undel -1,24% a 23.813 punti. Sul listino milanese i titoli virano al rosso, inclusa Tenaris che per gran parte della seduta aveva registrato valori positivi.di(+0,69%), segno negativo invece per il settore ...

Poteri fino ad assemblea da convocare per nuovo board. Si dimette il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di Atlantia dopo il delisting del titolo da. In una nota il gruppo comunica che la riunione del cda ha preso atto delle dimissioni dei consiglieri e dei sindaci con efficacia dall'assemblea dei soci da convocare, nei tempi tecnici ...... ecco il nuovo polo finishing Regione e Unioncamere ER: ombre sul 2023 Brindisi ai conti per Riunite & Civ Emilia Romagna economia(Teleborsa) - Rosso per Piazza Affari, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti. Nel frattempo, i mercati americani confermano ...Poteri fino ad assemblea da convocare per nuovo board (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - Si dimette il consiglio di ...