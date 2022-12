Peacemaker | la recensione della nuova serie di James Gunn | aquile | farfalle e assurdità

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Laprima stagione dispin-off di The Suicide Squad dedicata all'esuberante e dissacrante anti-eroe interpretato da John Cena in un prodotto sorprendentemente brillante, spassoso, pop ed efficace. Senza troppi mezzi termini, l'esplosivo The Suicide Squad disi è rivelato uno dei più cocenti flop commerciali del 2021. Tutta colpa del modello distributivo ibrido pensato al tempo dagli heads di Warner Bros per sopperire alla crisi delle sale scatenata dalla pandemia di Coronavirus, lo stesso che spinse anche Christopher Nolan a dire addio alla compagnia in favore di Universal. Un vero peccato, considerando la brillante sintesi cinematografica operata nello stile da, comunque mai ritenuto il problema dietro all'insuccesso ...

