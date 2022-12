Musei a Natale | il direttore degli Uffizi di Firenze allo scontro col governo | «Noi chiusi come in tutta Europa | il 25 dicembre festa di tutti»

e i siti culturali del Comune di Catania resteranno aperti per tutto il periodo natalizio eccetto che il 25 (e il 26 per iGreco e Belliniano), per offrire a cittadini e turisti la possibilità di arricchire di arte e cultura le visite e le passeggiate nel centro storico animato da mercatini, musica e iniziative di ...In conclusione, l'ultimo argomento è stato 'l'apertura deiper' ed il direttore ha affermato che sarebbe favorevole ad aprire il lunedì pomeriggio in alta stagione, ovviamente assumendo ...Il direttore degli Uffizi: "All'estero sono chiusi il Louvre, il Prado, i musei di Londra e il Met e il Moma a New York". E sulla loggia Isozaki: "Non farla sarebbe scelta politica" ..."Rivolgo con il cuore gli auguri a voi giornalisti, ma anche a tutta Firenze". Così il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze durante l'incontro di Natale con i rappresntanti della stampa.