L'emendamento nella manovratutto: 'Casco obbligatorio e targa' La riunione 'è stata l'occasione - afferma il Mit in una nota - per fare il punto della situazione su incidenti, ...Secondo il nuovo regolamento entro il 1° gennaio 2024 le batterie portatili incorporate negli apparecchi e le batterie per i mezzi di trasporto leggeri (e - Bike e) dovranno essere ... Monopattini, cambia tutto: «Più controlli, casco obbligatorio e targa». Le nuove regole in arrivo Più controlli notturni, prevenzione nelle scuole, giro di vite su chi provoca incidenti sotto l'effetto di alcol e droga ma anche misure a tutela dei ciclisti e la possibilità ...Obbligo di targa e casco per i monopattini elettrici, stretta su chi guida in stato di ebrezza, queste sono solo alcuni dei cambiamenti discussi durante la riunione del Mit ...