Lazio | Pedro rigenerato Ora la società spinger per il rinnovo

La Lazio Siamo Noi

Commenta per primo Pressing dellaper il rinnovo di. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport . Il calciatore sembra rigenerato in questa sosta. Alcuni acciacchi alle caviglie, oltre al rendimento super di Zaccagni ...Sempre nella capitale si libereranno presto a parametro zero lo spagnolo della(33 anni) e Stephan El Shaarawy della Roma (30). Per chi cerca gol a buon mercato, infine, resta l'opzione ... Lazio, si spinge per il rinnovo di Pedro: la situazione La Lazio vuole blindare Pedro, l’esterno è una pedina fondamentale per lo scacchiere di Sarri e la società vuole proporgli il rinnovo ...[themoneytizer id=”99064-6] Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio è pronta all’assalto per il rinnovo contrattuale di Pedro. Lotito e Tare infatti, nonostante i suoi 35 anni, cr ...