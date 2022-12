La figlia del re Filippo e della regina Mathilde è passata dalla serata di gala alla maratona in una manciata di ore

Leggi su amica

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nel suo abito blu firmato DVF, la principessa Elisabetta ha incantato tutti a concerto di Natale organizzatoRoyal Family per ringraziare coloro che hanno lavorato per loro durante tutto l’anno. Poi, il giorno dopo, ha corso per quasi cinquanta chilometri contro la precarietà (foto: Getty) Ogni anno il ree laorganizzano un concerto a Palazzo Reale «per ringraziare coloro che hanno contribuito al regolare svolgimento delle attività reali durante l’anno». Il Covid-19 aveva fermato questo genere di eventi ma ora che la pandemia è sotto controllocorte del Belgio hanno potuto riproporre lo spettacolo, che si è svolto la sera del 20 dicemnbre e verrà riproposto in televisione il giorno di Natale. Ospiti d’onore...