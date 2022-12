Il rum che unisce storia | personalità e ideali

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Chi frequenta la bar industry a livello internazionale avrà sicuramente incrociato un uomo alto e prestante, quasi sempre sorridente e con un elegante cappello in testa. Se così è stato, potete dire di aver conosciuto – o almeno ritrovato sul vostro percorso – la figura di Ian Burrell. Da ex giocatore professionista di pallacanestro per la Gran Bretagna, ad una breve carriera da artista e musicista, fino ad arrivare ad essere un uomo del rum. Anzi, l’uomo del rum per eccellenza in quanto Ian è l’unica figura riconosciuta ufficialmente come Global Ambassador per la categoria rum. Ha diretto competition, tenuto lectures e masterclass, fatto il barman e provato cocktails pressoché in tutti i continenti. La sua passione per il distillato della canna da zucchero inizia più di venti anni fa: il suo lavoro, la sua passione ed entusiasmo sanno essere contagiosi tant’è che proprio a lui ...