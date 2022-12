Google e Meta stanno perdendo il predominio nel settore della pubblicità online?

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Secondo Axios,quest’anno sono responsabili del 48,4% delle entrate pubblicitarieè responsabile del 28,8% delle entrate,del 19,6%. È la prima volta a partire dal 2014 checontrollano meno del 50%spesa pubblicitaria digitale statunitense. LEGGI ANCHE > TikTok è il nuovo, peccato che diffonda troppe notizie falsedevono competere con TikTok, Amazon e Apple Per anni le due aziende hanno dominato questoora le percentuali sono in calo soprattutto per la crescita delle aziende concorrenti, tra cui Amazon e Apple. Nel 2017 le due aziende avevano fatto registrare un picco del 54,7% in questo ...

