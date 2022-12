coseserie | «Lotta Continua» | la narrazione | la memoria | il presente

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Miniserie documentaria in quattro puntate del regista Tony Saccucci (su RaiPlay), è stata presentata all’ultimo «Torino Film Festival». Racconta la storia della più significativa organizzazione politica della sinistra extraparlamentare post sessantottina. La prendiamo come spunto per riflettere sugli anni Settanta come oggetto sempre più spesso al centro delle narrazioni odierne