Caso Omerovic | arrestato un poliziotto  È accusato di tortura

(Di giovedì 22 dicembre 2022) AGI - I poliziotti della Squadra Mobile hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un agente del commissariato di Primavalle accusato di aver aggredito e picchiato Hasib, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione nel corso di una perquisizione delle forze dell'ordine. Nei suoi confronti l'accusa è di. Ilè anche accusato di falso ideologico commesso da Pubblico Ufficiale in atti pubblici. Contestualmente alla misura cautelare nei confronti dell'agente sono stati notificati anche quattro avvisi di garanzia ad altrettanti poliziotti indagati, a vario titolo, per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e depistaggio, e nei cui confronti sono in corso attività di perquisizione. Le indagini sono state condotte ...

Agenzia ANSA

