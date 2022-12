A che ora inizia oggi il daytime di Amici 22 su Canale 5? Le anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 dicembre 2022)va in vacanza per Natale…ma non da. Sì perchè se Uomini e Donne ha pensato bene di fermarsi e quella di ieri è stata l’ultima puntata del 2022, ilditerrà compagnia al pubblico anchee domani. Per concludere in bellezza la settimana. Poi, però, i talenti li rivedremo direttamente a gennaio, quando ricominceranno anche le puntate della domenica. Tra sfide, esibizioni, gare e serale che si avvicina. Ildiva in onda il 22 e il 23 dicembre 2022 Ildie domani, a ridosso delle feste di Natale, va in onda. Ma a un orario diverso dal solito. Sì perché i ragazzi del talent show di Maria De Filippi, tra cantanti e ballerini, entreranno nelle case degli italiani a ...