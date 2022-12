Zuppa di Porro 21 dicembre 2022

Nicola Porro

...di lenticchie e grano saraceno alla zucca ›di farro e fagioli: un classico che ... mentre si può pensare a un soffritto leggero di cipolla, scalogno ocome base. In ultimo, ...dalladidel 20 dicembre 2022 L’Ue approva il price cap: è una sòla Il conduttore di Quarta Repubblica e la Zuppa di Porro coi baffi. Caccia al tesoro in libreria per trovare Il Padreterno è liberale ...