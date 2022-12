Usa | vendetta dem contro Trump | via libera alla pubblicazione della sua dichiarazione dei redditi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Completamentellata dai democratici statunitensi, la Commissione FinanzeCamera Usa ha approvato, con 24 voti favorevoli e 16 contrari, ladelle dichiarazioni deidi Donald, relative agli anni che vanno dal 2015 al 2020. La mossa, unacome la Commissione 6 gennaio, mette fine ad una battaglia legale, durata anni, tra i democratici e l’ex-presidente. Che si è sempre battuto per mantenere segreti i suoi, facendo una scelta diversa dai suoi predecessori in materia. Questo fino a quando, il mese scorso, la Corte Suprema ha bocciato il suo tentativo di impedire ladelle dichiarazioni. Non è chiaro comunque quando i documenti verranno ...

