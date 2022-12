Qatargate | da Belgio richiesta di ' congelare' conto Panzeri e figlia 2

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) - C'è un problema legato alla competenza della procura che deve eseguire il 'congelamento'. La, raccolta da Eurojust, deve infatti essere vagliata da un gip, il quale deve valutare quanto chiesto da Bruxelles, così come successo per il sequestro preventivo della casa a Cervinia (procura di Aosta) di proprietà di una società che farebbe capo a Nicolò Figà-Talamanca, considerato una figura chiave dell'inchiesta sulle presunte corruzioni. Da quanto trapela, a occuparsi dellaestera sui conti correnti, "potrebbe essere una procura più lombarda che piemontese", ma la valutazione non è ancora chiara. Ciò che appare chiaro è che i soldi 'sospetti' sono stati trovati su due dei sette conti correnti italiani su cui il giudice Michel Claise aveva chiesto di indagare e riconducibili a(due), alla ...

EuropaToday

...del gruppo ha immediatamente informato le competenti autorità del. Mihalis Dimitrakopoulos, l'avvocato dell'ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva Kaili in carcere nell'ambito del,...AGI - Andrea Cozzolino europarlamentare del Pd sospeso dal partito , pur dichiarandosi estraneo ai fatti, chiede di essere sentito dal giudice insul caso- non è indagato - per contribuire 'all'accertamento della verità' e si dice pronto a rinunciare all'immunità parlamentare. 'Da oltre una settimana - dichiara l'... Qatargate, i giudici di Brescia consegnano la moglie di Panzeri al Belgio (Adnkronos) - C'è un problema legato alla competenza della procura che deve eseguire il 'congelamento'. La richiesta, raccolta da Eurojust, deve infatti essere vagliata da un gip, il quale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...