(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si riaccendono i riflettori della Champions League per l’AN. I leoni questa alle 19.45 sfideranno la corazzataa caccia della quarta vittoria consecutiva nel girone per restare saldamente in testa alla classifica, che...

Today.it

Su Sky appuntamento con lae con i match della LEN Champions League. Su Sky e in streaming su NOW le partite in ... che mercoledì alle 19.45 sarà ospite dei serbi del VKBeograd . Match ...Anna To, PallavoloLigure - Pvlcerealterra Cirie' To, Parella Torino - Canottieri Ongina Pc e ...la Zephyr Mulattieri in riscaldamento CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente- ... Pallanuoto, Novi Beograd - Brescia: dove vedere la partita in tv o in streaming Dall'ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo La Pro Recco non fa regali di Natale e si aggiudica anche l’ultima gara del ...Quarta giornata della Regular Season di Champions. Stasera la Pro Recco alle Piscine di Albaro ospita i greci dell’ NC Vouliagmeni. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Action Su Sky appuntame ...