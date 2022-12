Milano | le mani della ‘ndrangheta sul padel

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) . Sequestrati 8 campi dadel valore di circa 700mila euro L’ombrasi allunga anche nel noto gioco del. In seguito ad un’operazione condotta dalla Dia nell’ambito delle indagini del pmDda milanese Silvia Bonardi, otto campi dadel valore di circa 700mila euro sono stati sequestrati a. Secondo le indagini gli otto campi disono stati costruiti a scopo di riciclaggio per un giro di false fatturazioni. Il denaro sarebbe stato investito dall’imprenditore Marco Molluso, nipote del presunto bossGiosofatto Molluso. I soldi investiti deriverebbero da altro denaro ricavato con una serie di false fatture per lavori mai eseguiti. Dalle intercettazioni ...

Le mani della 'ndrangheta sul padel di Milano: 8 campi sequestrati e arresti Arrestato Marco Molluso che si sarebbe mosso "in società con Paolo Gatti, ritenuto "dominus del concessionario Asd Palauno" "e della Lombardia Uno", società dilettantistica ...