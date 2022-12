Mercato Milan – Isco | ufficiale la rescissione del contratto con il Siviglia

MilanLive.it

In estate si è parlato tanto di, Juve e Inter ma soprattutto di Napoli. Gli azzurri - secondo i rumors di- avrebbero dovuto accogliere il campione portoghese, una volta ceduto Osimhen ...Di recente i media ed i siti sportivi hanno accostato il nome di Marco Sportiello al. Il ... Ogni decisione diper la porta verrà però presa non prima degli imminenti controlli strumentali ... Calciomercato Milan, colpo in attacco a gennaio: è tutto già deciso Il Genoa si prepara alla finestra di mercato di gennaio per provare a dare continuità ai buoni risultati centrati dopo l'arrivo in panchina di Alberto Gilardino. La società genovese è al lavoro non so ...Il calciatore portoghese ha ormai deciso il suo futuro. L'obiettivo era quello di giocare la Champions League ma la strada appare tracciata ...