Manovra 2023 | da Pos a reddito cittadinanza e bonus 18enni | cosa cambia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – La revisione deldie delcultura per i, la mini-proroga del super, gli interventi contro il caro-energia e le multe per chi rifiuta i pagamenti con i Pos. Dopo circa 7 giorni di false partenze, rinvii e attese la commissione Bilancio in una lunga maratona andata avanti fino al mattino ha approvato lae dato mandato ai relatori. Il provvedimento approderà in Aula a Montecitorio domani mattina alle 8, mentre il voto di fiducia è previsto per venerdì in mattinata. Ecco le novità sulla base dei principali emendamenti approvati.– Si perderà il beneficio deldise verrà rifiutata la prima offerta ...

...L' Assemblea della Camera dei deputati tornerà a riunirsi alle 13.00 per esaminare la legge di bilancioe il bilancio pluriennale per il triennio- 2025 . L'arrivo in Aula della, ...E con gli 'occupabili' che nello riceveranno soltanto per 7 mesi, dopo che tra gli emendamenti allac'è stato un ulteriore taglio al Rdc per fare cassa . Ma non solo, dato che il ...Manovra 2023, ok alla Camera: da Pos a reddito cittadinanza e bonus 18enni: Domani il testo alla Camera, venerdì il voto di fiducia.Si lavora di notte alla votazione sugli emendamenti alla Manovra. La Commissione Bilancio alla Camera, dopo sette giorni, conclude l’esame degli ...