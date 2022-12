Adnkronos

Attraverso il patrimonio biologico raccolto nelle biobanche è anche possibile studiare le cause dellegenetichee definire nuovi strumenti di prevenzione e diagnosi. "Ciò che mi ...... finanziando voci specifiche come l'erogazione di prestazioni extra LEA, interventi per minori, acquisto farmaci di fascia C per pazienti con. Per quanto riguarda i Pronto Soccorso, ... Malattie rare, Selex al fianco di Aisla per la Biobanca SLA Fin dalla nascita, il piccolo Elia presentava un’insufficienza renale cronica sospetta: dopo un test genetico è arrivata la diagnosi di iperossaluria primitiva ...Temibile e pericoloso avversario da quattro decenni, oggi il virus dell’immunodeficienza umana è stato trasformato in alleato nello sviluppo ...