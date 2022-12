La Briciola di Adriana – Grottaferrata

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) LadiVia Domenichino, 14 – 00046Roma Tel. 06/9459338 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/14€, primi 10/13€, secondi 13/15€, dolci 6€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA La signoracon il suo ristorante è una delle colonne portanti della cucina tradizionale laziale ed è bello vederla girare tra i tavoli per prendere le ordinazioni, con il suo fare tranquillo, raccontando la storia dei piatti che l’hanno resa celebre e descrivendo le pietanze del giorno. Il menù è prevalentemente di terra, con il baccalà e le alici che sono i protagonisti (quasi) assoluti delle pietanze di pesce e ingredienti di stagione che compaiono non appena è arrivato il loro tempo, come gli ottimi porcini trifolati che noi abbiamo assaggiato nel cestino fragrante di sfoglia ...