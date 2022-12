Juve | dalla multa al bando dalle coppe | l' Uefa non esclude sanzioni pesanti

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non c'è solo il fronte interno. Anche a Nyon osservano interessati gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Torino (e di riflesso della Procura federale) sullantus. Lo scorso 1 dicembre la ...

Calciomercato.com

...del club fosse significativamente differente da quanto valutatoCfcb" in passato o "ci siano nuovi fatti sostanziali". A quel punto, Nyon potrebbe intraprendere azioni legali verso lae ...Lazio alla Juventus, il calciomercato interessa anche i dirigenti. Lo portano a Torino gratis strappandolo a Lotito Il calciomercato non si ferma mai e non riguarda solamente i calciatori, ma ... Dalla Francia: Zidane attratto dal progetto Juve. Il perché e i due problemi Così, Zidane, sordo alle profferte del Manchester United e del Psg di Al Thani, Messi e Mbappé, ora aspetta la Juve. Sotto l’aspetto squisitamente logistico, lo Z5 di Mappano dista una manciata di ...Su Corsport: "Torna Zidane Francia o Juve”, “L’Equipe svela i piani del tecnico fermo ... Assemblea dei soci il 18 gennaio. Allegri blindato dal contratto: saranno decisivi i risultati”. “Messi, festa ...