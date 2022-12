Cristiano Ronaldo | futuro incerto | l’Europa non lo vuole | l’Al Nassr libera il 7

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Terminato il Mondiale, è calata un po’ anche l’attenzione su, il cuiè però ancora tutt’altro che definito. Dopo il rapporto con il Mnachester United interrotto in modo burrascoso e tra le mille polemiche, non è andata poi tanto meglio in Nazionale, dove CR7 è finito presto al ruolo di gregario nella campagna di Qatar 2022. Ora, il portoghese si ritrova svincolato e in vacanza ad Abu Dhabi, e come riporta AS, sta riflettendo sul suo. Al momento, sembra che nessuna squadra in Europa sia pronta ad accollarsi, e quindi una delle opzioni più vive rimane quella del. Il club saudita è pronto a ricoprirlo d’oro fino al 2025 per averlo, e avrebbe addirittura cambiato diversi numeri di maglia ad hoc ...