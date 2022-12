Covid | boom di contagi | torna la paura in Cina Forni crematori pieni L' allarme dell' Oms

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il direttore generale'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto "molto preoccupato" per la situazione del- 19 in, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. Il capo'...

ilmessaggero.it

di contagi Si è trasformata in un boomerang la decisione della Cina di abbandonare la politica 'zero' all'inizio di dicembre e di rimuovere la maggior parte delle restrizioni in vigore dal ......termale (+10% nel Nord e Centro Italia rispetto al periodo natalizio del 2019) e nelle citta' d'arte si registra un numero di prenotazioni che ci fanno avvicinare sensibilmente ai volumi pre... Covid in Cina, è allarme: boom di contagi dopo lo stop alle restrizioni. «Portata impossibile da determinare» Il anche il ministero federale della Salute indiano ha dato segni di allarme incaricando le autorità statali di intensificare il sequenziamento del genoma dei casi di covid a causa dell' "improvviso ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...