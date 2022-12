Cia Fvg | imprese professionali e superfici agricole in calo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non si arresta la diminuzione del numero dellein Friuli Venezia Giulia. Nel 2020, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, sono 7.650 contro le 7.721 del 2019 (-0,9 per cento, in linea con il dato nazionale). Va peggio per lae agricola dalle stesse utilizzata che passa dai 174.056 ettari agli attuali 168.884 ettari (-2,9 per cento, più del doppio del dato nazionale che è del -1 per cento). «Questi numeri sono per noi motivo di preoccupazione, ovviamente – commenta Franco Clementin, presidente di Cia Fvg – Agricoltori Italiani -. È vero che il 2020 è stato l’anno della pandemia, ma il trend della diminuzione pare inarrestabile. Spiace soprattutto perché questi dati sono riferiti alle aziende, maggiormente strutturate, che si interfacciano ...