Billie Eilish Live At The 02 nei cinema italiani per una sola notte

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) , le info sui biglietti e sul film evento La superstar mondiale, vincitrice di un premio Oscar e di numerosi Grammy, per la prima volta nella sua carriera porterà nelle saletografiche di tutto il mondo il film concerto di una sua formidabile performance. Venerdì 27 gennaio, per una, i fan potranno assistere aAt The O2, un evento mozzafiato ripreso all’O2 di Londra in versionetografica 4K con audio Dolby Atmos (dove disponibile). L’inedita versione di questo avvincente film concerto conduce gli spettatori attraverso un viaggio visivo seducente, nel cuore del Happier Than Ever, The World Tour diche ha battuto ...

Agenzia ANSA

Arriva nei cinema di tutto il mondoLive at the O2, l'evento live in 4K e con audio Dolby ...: Live At the O2. Versione Integrale, il trailer ufficiale [HD]. Arriva nei cinema di tutto il mondo il concerto didell'O2 Arena di Londra. Solo venerdì 27 gennaio. Arriva nei cinema il concerto di Billie Eilish - Musica Il 27 gennaio, i fan di Billie Eilish non possono farsi scappare il film-evento cinematografico Billie Eilish Live at the 02: ecco il trailer ufficiale.La superstar mondiale Billie Eilish, vincitrice di un premio Oscar© e di numerosi Grammy, per la prima volta nella sua carriera porterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il film concerto d ...