(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Scompare e riappare, in un’ansia di esistere che gli fa perdere lucidità e colpi. Un finale malinconico figlio di due ambizioni un po' smodate: di essere amato da tutti e di essere immortale

L'HuffPost

, Palladino e il pullman di t...e, da vero, ha preso il microfono in mano e ha iniziato il suo racconto: 'Abbiamo trovato un nuovo allenatore, l'allenatore della nostra ...Avvenne nel 2001, alla vigilia del ritorno al governo di, quando con 'Stasera pago io...'... dopo essere statoa Sanremo insieme all'amico Amadeus, nella drammatica crisi sociale ... Berlusconi, il Mattatore che non sa uscire di scena Scompare e riappare, in un’ansia di esistere che gli fa perdere lucidità e colpi. Un finale malinconico figlio di due ambizioni un po' smodate: di essere ...