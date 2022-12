18app addio | nessuna retromarcia da Meloni | “Sarà sostituita e migliorata”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Cambia il bonus ‘cultura' dedicato ai 18enni e pensato per sostenere la loro formazione culturale (cinema, teatro, libri ecc).sostituito da Carta Cultura e una Carta Merito, entrambe di 500 euro, separate ma cumulabili per un totale di mille euro. Se laera a disposizione di tutti i diciottenni le due nuove carte prevedono delle regole: la prima è legata al reddito, e quindi oltre l'età si deve avere un Isee di massimo 35 mila euro. La seconda la ottiene chiunque prenda il massimo dei voti, 100, all'esame di maturità ma se lo studente ha anche Isee a 35mila euro il sussidio raddoppia raggiungendo i mille euro. A rivendicare l'emendamento nella manovra varata dal governo è la stessa Giorgia, che dedica alla questione un post su Facebook: “vienee ...

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

alla, il bonus cultura viene sostituito da due diversi strumenti: la Carta cultura giovani e la Carta del merito . A prevederlo è un apposito emendamento alla legge di Bilancio 2023, con ...'Verranno anche rafforzati i meccanismi anti - truffe, per dire definitivamentealle frodi, ... Leggi anche, editori e librai: subito le nuove misure. Servono dati settimanali su uso Addio Bonus 18App: arriva la “Carta G” per ISEE fino a 35mila euro Al posto del bonus cultura 18app, nascono due strumenti per incentivare i giovani ai consumi culturali: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito.Bonus cultura addio, sarà sostituito dalla Carta cultura giovani e dalla Carta del merito. Per chi soddisfa i requisiti per entrambe le misure spetterà un contributo di 1.000 euro.