Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodomyrè ina Bakhmut, nell'est, zona calda del fronte ucraino. Lo riferisce la presidenza di Kiev. Bakhmut è la città del Donetsk che le forze russe stanno cercando di conquistare da mesi e ...Due ore e mezza di colloquio a Minsk, dove mancava dal giugno 2019. Vladimir Putin ieri ha fattoad Alexander Lukashenko in Bielorussia per rinsaldare ancora di più l'alleanza strategica fra i due Paesi. Secondo Kiev però l'obiettivo del leader di Mosca è un altro ovvero "persuadere" il ... Zelensky in visita a Bakhmut, zona calda del fronte - Europa Kiev, 20 dic. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha visitato Bakhmut, nella regione del Donetsk, dove ha incontrato e premiato i militari. Lo rende noto l'uffico stampa della presidenza ...Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky è in visita a Bakhmut, nell'est, zona calda del fronte ucraino. Lo riferisce la presidenza di Kiev. (ANSA) ...