Torino | auto con quattro ragazzi a bordo si schianta contro un muro | 18enne muore carbonizzato

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ancora un gravissimo incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti giovanissimi. La notte scorsa a Caselle, nel Torinese, una Ford Ka con asi ètauntra via Alcide Bona angolo Via fabbriche, prendendo fuoco. Il giovane alla guida, di soli 18 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere morendonel rogo: i tre amici, due 17enni e un, sono invece riusciti a uscire, salvandosi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’amico, morto davanti ai loro occhi. I tre sopravvissuti sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale di Ciriè. L’incidente è avvenuto alle 2.30 del mattino circa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento ...