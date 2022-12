Onestini | Edoardo ha una cotta per lui? “Gli piaci e vorrebbe altro da te”

Leggi su biccy

(Di martedì 20 dicembre 2022) Fin dai primi giorni nella casa del GF VipDonnamaria ha scherzato in maniera maliziosa sia con donne che con uomini. Il volto di Forum si è anche dichiarato fdo, salvo poi sottolineare la sua eterosessualità quando Alberto De Pisis gli ha confessato che provava qualcosa per. In queste settimane il romano ha stretto una bella amicizia con Lucae ieri Antonella Fiordelisi ha fatto una confessione proprio su questo legame., e l’amore platonico diDonnamaria.e Donnamaria erano sdraiati a letto insieme, quando la Fiordelisi ha fatto una rivelazione all’ex tronista: “Allora non sto scherzando ascoltami, ti sto dicendo quello che è successo prima.ti stava guardando fisso dal letto e io gli ho detto ...