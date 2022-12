L’albero di Natale prende fuoco | panico al ristorante | clienti in fuga durante la cena | VIDEO

(Di martedì 20 dicembre 2022) Albero dialtra iin undi Londra dove un albero diha preso improvvisamentecostringendo iallala. La vicenda è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 19 dicembre, al MNKY HSE, nel quartiere londinese di Mayfair. Le fiamme, così come dimostra ilcircolato sui social poco dopo l’incidente, si sono propagate velocemente nella sala costringendo ia un fuggi fuggi generale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da una stella filante accesa all’interno di ...

Oristano Noi

Leggi Anche2022: doni golosi da mettere sottoTI POTREBBE INTERESSARE...E continuiamo a farlo ballare con un passo dance artistico! E piroettiamo con un Babbomoderno pronto a lanciare regali! via GIPHY Mandiamo un messaggio ricco di regali condi... Sotto l’albero di Natale di via Aristana c’è il carbone per la vecchia ...